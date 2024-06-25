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Воспитанник ХК "Сибирь" Владимир Тарасенко второй раз выиграл Кубок Стэнли

Воспитанник ХК "Сибирь" Владимир Тарасенко второй раз выиграл Кубок Стэнли

Сибиряк выступает за команду "Флорида Пантерз" в Америке. Она выиграла Кубок впервые в своей истории.

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