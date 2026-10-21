Киевский апокалипсис: Без света, воды, канализации и мостов, но всё под вопли про «перемогу» Ночной удар по бандеровской Западенщине показал — страна недалеко ушла от каменного века и может в любой момент туда вернуться Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press В ночь на 20 октября демилитаризация бандеровщины шла полным ходом.
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