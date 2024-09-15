Творожное печенье с яблоками и сгущенкой

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Хочу предложить рецепт простого в приготовлении и, к сожалению, быстрого в поедании творожного печенья с яблоками и сгущенкой.