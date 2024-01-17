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Студенты университета "поглупели": средний IQ снизился с 115 до 102 баллов

Студенты университета "поглупели": средний IQ снизился с 115 до 102 баллов

Учёные обнаружили, что студенты университетов действительно стали глупее, чем раньше, и они больше не самые умные среди всего населения, сообщает издание Ferra.

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Комментарии
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E
Ed
Любой преподаватель от училища до аспирантуры говорил и продолжает говорить то же самое, начиная этак с пару десятков лет тому. Школьная математика и физика тех времен (советских) уже недоступна нынешним студентам физмата. Обучение превратилось в автомат выставки положительных оценок независимо от знаний. Понимание ситуации в стране (и в России) отсутствуют начисто - (диалог В.В. с министром образования тому подтверждение, хотя участники диалога даже не понимают как они выставляются). Не искусственный интеллект умнеет, а человек стремительно тупеет и очень скоро, за редким исключением, будет глупее машины - деградация идет нарастающим темпом.
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