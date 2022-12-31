Что подарить женщине и мужчине в новогоднюю ночь?

Эксперты посоветовали, какой подарок приготовить женщинам и мужчинам на 2023 год. Прекрасным дамам дарите то, вокруг чего «строятся» их увлечения (набор для вязания, вышивки или шитья, краски, кисти, качественная бумага для рисования и так далее).