Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Что подарить женщине и мужчине в новогоднюю ночь?

Что подарить женщине и мужчине в новогоднюю ночь?

Эксперты посоветовали, какой подарок приготовить женщинам и мужчинам на 2023 год. Прекрасным дамам дарите то, вокруг чего «строятся» их увлечения (набор для вязания, вышивки или шитья, краски, кисти, качественная бумага для рисования и так далее).

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