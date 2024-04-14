В Военной академии ВКО торжественно собрание, посвященное Дню войск противовоздушной обороны

Мероприятие проходило в клубе академии, где присутствовали руководящий состав академии, представители администрации города Твери, ветераны, профессорско-преподавательский состав, курсанты, гражданский персонал и юнармейцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии