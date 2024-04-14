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Закон, порядок, государство

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В Военной академии ВКО торжественно собрание, посвященное Дню войск противовоздушной обороны

В Военной академии ВКО торжественно собрание, посвященное Дню войск противовоздушной обороны

Мероприятие проходило в клубе академии, где присутствовали руководящий состав академии, представители администрации города Твери, ветераны, профессорско-преподавательский состав, курсанты, гражданский персонал и юнармейцы.

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