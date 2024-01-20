NC: биологи показали на видео, как общаются растения

Японские биологи провели удивительный эксперимент. С помощью видеосъемки они смогли зафиксировать, как растения могут предупреждать о так называемой атаке со стороны насекомых, сообщило издание Nature Communications.
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