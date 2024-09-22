Умар Нурмагомедов: не хочу ждать до следующего года, я хочу драться

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов сообщил, что хочет провести поединок до конца года. «Я не хочу ждать до следующего года, я хочу драться! С кем угодно, хоть с Кинг-Конгом! Пусть сделает вес — и мы подерёмся.
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