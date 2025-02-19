Bloomberg: Рубио заявил, что санкции США сохранятся до соглашения по Украине

Руководитель американского Государственного департамента Марко Рубио рассказал европейским союзникам Вашингтона, что санкции Соединенных Штатов в отношении Российской Федерации сохранятся как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
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