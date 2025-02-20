Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Бастрыкин заинтересовался делом избитого врача скорой в Магнитогорске

Бастрыкин заинтересовался делом избитого врача скорой в Магнитогорске

Женщина получила травму головы, пытаясь помочь пациенту.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчёт по итогам расследования инцидента с нападением на фельдшера скорой помощи в Магнитогорске (Челябинская область).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх