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Не только о футболе

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Хэмилтон будет в «Феррари», «Аль-Наср» без Роналду разнес «Интер» Месси, «МЮ» победил в матче с 7 голами, в Дагестане убит боец ММА, клубы КХЛ хотят увеличить лимит и другие новости

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Комментарии
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Максим Комаров
ЦСКА Кругу дал 1,6 млн, Федя, что, рыжий? «Беспрецедентное» предложение (Бабаев) это скока? 1,7? Так Зенит даст 2, для форварда норм. А если Гинер повторит, так Круг, того и гляди, передумает:) вилочка, как я люблю
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Максим Комаров
Зенит забрал Дзюбу свободным агентом, заберет и Чалова. Гинер пожалеет, что прыгнул на нашу улицу
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