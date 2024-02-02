Хэмилтон будет в «Феррари», «Аль-Наср» без Роналду разнес «Интер» Месси, «МЮ» победил в матче с 7 голами, в Дагестане убит боец ММА, клубы КХЛ хотят увеличить лимит и другие новости

1. Мегасенсация в «Формуле-1»: семикратный чемпион Льюис Хэмилтон перейдет из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году.
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