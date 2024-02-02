Хэмилтон будет в «Феррари», «Аль-Наср» без Роналду разнес «Интер» Месси, «МЮ» победил в матче с 7 голами, в Дагестане убит боец ММА, клубы КХЛ хотят увеличить лимит и другие новости

Максим Комаров

ЦСКА Кругу дал 1,6 млн, Федя, что, рыжий? «Беспрецедентное» предложение (Бабаев) это скока? 1,7? Так Зенит даст 2, для форварда норм. А если Гинер повторит, так Круг, того и гляди, передумает:) вилочка, как я люблю