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Матч «Факел» – «Зенит» стал самым крупным по обороту и самым убыточным событием 6-го тура РПЛ дял букмекеров

В PARI поделились итогами 6-го тура РПЛ. Больше всего ставок в денежном выражении букмекерская компания приняла на матч «Факел» – «Зенит» (0:1).

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