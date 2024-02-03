Грин: Демократы боятся, что Карлсон возьмет интервью у Путина

Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин указала на страх демократов и нынешнего руководства США из-за возможного интервью российского президента Владимира Путина, которое у него может взять американский журналист Такер Карлсон.
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