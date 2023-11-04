Знакомство с наследием Бобруйсщины.

1 ноября 2023 года в рамках программы объединения по интересам ´Спортивный туризм´, педагог дополнительного образования Заремская Лилия Иосифовна, по теме ´История и природа родного края´ был проведён поход выходного дня.
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