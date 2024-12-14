Инсайдер НХЛ назвал возможные сроки возвращения Овечкина к играм в НХЛ

Инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Крис Джонстон выразил мнение, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может вернуться на лед после травмы только после рождественского перерыва в регулярном чемпионате.