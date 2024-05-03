Последний оставшийся вопрос

Natalija Osminina

Похоже, что пункты перемирия уже утрясаются. И как только СВО остановится на границе 4-х областей и перейдет к позиционным боям, Украину ждет гражданская война. Вероятно, для тех пророссийских, кто попрятался после Дома Профсоюзов это будет второй шанс. Каждый житель Украины должен определиться: за кого он? Русский или бандеровец?