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МИД РФ пообещал не бросать экипаж захваченного Норвегией судна

МИД РФ пообещал не бросать экипаж захваченного Норвегией судна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке прокомментировала арест Норвегией российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

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