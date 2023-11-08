Силовики задержали мужчину, приехавшего домой к военкору Коцу и угрожавшего его жене

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистовПравоохранители задержали в Москве мужчину, который 7 ноября приехал домой к военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу и «попытался оказать психическое воздействие» на его супругу.
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