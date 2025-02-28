Перепалка Зеленского и Трампа: отмена выступления и сорванное соглашение

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин пережил с ним "чертовски тяжелые времена". На встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским возникла словесная перепалка, после которой украинский лидер отменил запланированное выступление и не подписал соглашение.