Перепалка Зеленского и Трампа: отмена выступления и сорванное соглашение

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин пережил с ним "чертовски тяжелые времена". На встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским возникла словесная перепалка, после которой украинский лидер отменил запланированное выступление и не подписал соглашение.
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