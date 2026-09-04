Посетители российских ТЦ в 2 раза больше тратят на продукты, чем на маркетплейсы

Эксперты УК «САМПА» изучили структуру расходов посетителей крупных торговых центров (GLA 50+ тыс. кв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Таджикам и узбека...
- Таджичку с диплом...
- Таджичку с диплом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым