Госинспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая на производстве под Смоленском

Водитель грузового автомобиля при выполнении рейса по перевозке бревен не справился с управлением на затяжном крутом повороте Госинспекция труда в Смоленской области завершила расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего с работником лесозаготовительного предприятия «ЛПХ «Сияние».
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