Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Госинспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая на производстве под Смоленском

Госинспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая на производстве под Смоленском

Водитель грузового автомобиля при выполнении рейса по перевозке бревен не справился с управлением на затяжном крутом повороте Госинспекция труда в Смоленской области завершила расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего с работником лесозаготовительного предприятия «ЛПХ «Сияние».

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