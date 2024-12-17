Госинспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая на производстве под Смоленском

Водитель грузового автомобиля при выполнении рейса по перевозке бревен не справился с управлением на затяжном крутом повороте Госинспекция труда в Смоленской области завершила расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего с работником лесозаготовительного предприятия «ЛПХ «Сияние».