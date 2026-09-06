Лавров считает обвинения Запада из-за дрона в Лейпциге началом войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Вести» с Павлом Зарубиным заявил, что обвинения Запада в адрес России из-за обнаруженного в аэропорту Лейпциг/Галле беспилотника можно считать началом настоящей войны.