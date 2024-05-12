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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» обыграл «Гранаду» 16 раз подряд в Ла Лиге – это рекорд «Мадрида» 

«Реал» разгромил «Гранаду» в гостях (4:0) в 35-м туре чемпионата Испании. «Гранада» стала первым клубом, проигравшим мадридцам 16 раз подряд в Ла Лиге.

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