На Украине признали продвижение ВС России в Донбассе

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Торецке и в районе Золотой Нивы. Успехи наступления российских войск в Донбассе признал украинский аналитический проект DeepState, соответствующий пост опубликован в Telegram.
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