«Не дача, а дворец»: Прохор Шаляпин впервые показал свой огромный особняк

Еще недавно о загородной жизни Прохора Шаляпина можно было только догадываться. Теперь артист впервые подробно показал дом, который сам называет дачей.
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