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Минобороны России: четыре катера ВСУ уничтожил русский самолет в акватории Черного моря

Минобороны России: четыре катера ВСУ уничтожил русский самолет в акватории Черного моря

Четыре украинских военных катера уничтожены в акватории Черного моря.Министерство обороны России сообщает о том, что самолет Черноморского флота уничтожил в акватории Черного мора четыре военных катера, на которых находились десантные группы ВСУ.

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