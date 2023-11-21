Минобороны: ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в районе Приютного

Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов заявил РИА Новости, что российские военные при поддержке артиллерии сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного на Южнодонецком направлении.
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