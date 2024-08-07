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Исследование воздействия изменения климата на работу эндокринной системы

В новом исследовании учёные из нескольких ведущих научных учреждений, включая Наффилдский департамент женского и репродуктивного здоровья (NDWRH) Оксфордского университета (University of Oxford), Лондонскую школу гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Научно-исследовательский институт Уильяма Харви (WHRI) при Лондонском университете королевы Марии и Национальный университет Сингапура (National University of Singapore), обратили внимание.

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