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Огород, сад, балкон

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Зачем нужно «подсаливать» кусты роз

Зачем нужно «подсаливать» кусты роз

Заметили, что розы стали медленно расти после обрезки или просто так? О новых побегах и речи нет, так же, как и о цветах? Тогда нужно начинать именно с этого совета! Просто «присолите» кусты розы, и они тут же пустятся в рост.

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