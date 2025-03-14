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Новости Липецка

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В Липецке антимопольщики защитили права микропредприятия

В Липецке антимопольщики защитили права микропредприятия

ООО «Аквафит» подало жалобу в антимонопольный орган на действия МУП «Липецктеплосеть». Заявитель утверждал, что заказчик необъективно оценил предложенный товар и пожаловался, его заявка на участие в закупке была отклонена неправомерно.

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