В Липецке антимопольщики защитили права микропредприятия

ООО «Аквафит» подало жалобу в антимонопольный орган на действия МУП «Липецктеплосеть». Заявитель утверждал, что заказчик необъективно оценил предложенный товар и пожаловался, его заявка на участие в закупке была отклонена неправомерно.
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