Сколько часов пройдёт, прежде чем не станет Варшавы: Гаспарян об активной фазе новой холодной войны

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:22 – О "короткой войне" в случае нападения Европы на Россию;09:27 – Украинский фильм для премии "Оскар" по заветам Геббельса; 18:15 – О меморандуме о праве на выход из Британии;26:26 – Выборы в Госдуму: что делать жителям России? *Книга Пауля Йозефа Геббельса "Михаэль.