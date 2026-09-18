Сколько часов пройдёт, прежде чем не станет Варшавы: Гаспарян об активной фазе новой холодной войны

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:22 – О "короткой войне" в случае нападения Европы на Россию;09:27 – Украинский фильм для премии "Оскар" по заветам Геббельса; 18:15 – О меморандуме о праве на выход из Британии;26:26 – Выборы в Госдуму: что делать жителям России? *Книга Пауля Йозефа Геббельса "Михаэль.
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