Марнер забросил «Флориде» 2 шайбы за 37 секунд – в меньшинстве и большинстве. Он побил рекорд НХЛ, которым владел Лемье

Марнер забросил «Флориде» 2 шайбы за 37 секунд – в меньшинстве и большинстве. Он побил рекорд НХЛ, которым владел Лемье

Митч Марнер забил в большинстве и меньшинстве в матче с «Флоридой» за 37 секунд. Форвард «Торонто» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (6:7 ОТ).

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