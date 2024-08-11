В Белоруссии рассказали о натовских компонентах в уничтоженных украинских дронах

Специалисты совместно с МЧС, органами внутренних дел, вооруженными силами обнаружили и идентифицировали украинские беспилотники, которые летели с украинской территории и нарушили воздушное пространство Белоруссии.
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