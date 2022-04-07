Баранина а-ля по-абазински. Авторская импровизация

Добрый день, дамы и господа, уже больше года я не брался за написание постов в стиле "фуд-блог", но пора прерывать этот порочный круг и начнём мы с небольшой импровизации, идея которой пришла мне после прочтения статьи об альплагере Узункол.
Добрый день, дамы и господа, уже больше года я не брался за написание постов в стиле "фуд-блог", но пора прерывать этот порочный круг и начнём мы с небольшой импровизации, идея которой пришла мне после прочтения статьи об альплагере Узункол.
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