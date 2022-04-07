Вкусно с Любовью

8 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльчик К
    Спасибо за тонкости приготовлениякак правильно при...
  • liutik Федотова
    Спасибо. Жаль, но пшенки у нас в Молдове я вообще давно не вижу в продаже. Но совет в копилочку забираю.как правильно при...
  • Nana Абраменко
    люблю пшенкукак правильно при...

Баранина а-ля по-абазински. Авторская импровизация

Баранина а-ля по-абазински. Авторская импровизация

Добрый день, дамы и господа, уже больше года я не брался за написание постов в стиле "фуд-блог", но пора прерывать этот порочный круг и начнём мы с небольшой импровизации, идея которой пришла мне после прочтения статьи об альплагере Узункол.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх