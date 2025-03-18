Bloomberg: Украина опасается, что Трамп заставит заключить мир на условиях РФ

Украина и ее европейские союзники в преддверии запланированного на 18 марта телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа опасаются, что хозяин Белого дома заставит киевскую сторону заключить мирное соглашение на условиях Москвы.
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