Онищенко заявил, что в России ожидается рост заболеваемости метапневмовирусом

Заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко рассказал «Москве 24», что в конце января в России может наблюдаться рост заболеваемости метапневмовирусом, который распространился на курортах Китая и Индии.
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