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Дженнифер Лопес отреагировала на слухи о разладе в отношениях с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес отреагировала на слухи о разладе в отношениях с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес отреагировала на слухи о разладе в отношениях с Беном АффлекомContent image for: 525392 | Дженнифер Лопез и Бен Аффлек вместе отдыхают на Канарских островахContent image for: 524636 | Лопез и Аффлек прогулялись в парных образах по Лос-АнджелесуSlide image for gallery: 15294 | В июле 2021 в день своего рождения 52-летняя Дженнифер Лопез выложила в своем инстаграме карусель из кадров, на последнем из котором шокированные поклонники увидели страстно целующихся Лопез и Бена Аффлека.

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