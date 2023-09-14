Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции

﻿﻿На донецком направлении подразделения "Южной" группы войск, используя результаты ударов авиации, артиллерийского огня и тяжелых огнеметных систем, отразили восемь атак штурмовых групп 80-й воздушно-десантной и 59-й мотострелковой бригад ВСУ.