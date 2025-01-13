Симферопольские застройщики увидели перспективы на фоне нехватки жилья

Симферополь, столица Крыма, становится все более привлекательным рынком для застройщиков. Об этом сообщила коммерческий директор одной из ведущих строительных компаний региона Дарья Плотникова 13 января в эфире радио «Спутник в Крыму».
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