“Наши деньги государство раздает украинцам без оглядки”: поляки осудили заявление Моравецкого о продолжении поддержки Украины

Польские пользователи Twitter были возмущены заявлением премьер-министра Матеуша Моравецкого о необходимости продолжать поставлять Украине оружие.
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