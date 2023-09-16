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Вратарь «Сан-Хосе» Романов отбил 41 из 44 бросков «Лос-Анджелеса» на турнире новичков, Гурьев подрался с Хелениусом

«Шаркс» обыграли «Лос-Анджелес» (4:3 Б) в матче на Rookie Faceoff Tournament. Романов отбил 41 из 44 бросков.

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