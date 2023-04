Пытаясь понять, что инициирует превращение клеток молочной железы в раковые, исследователи из Центра исследований рака молочной железы Фонда Веры Брэдли при Комплексном онкологическом центре Мелвина и Брена Саймона Университета Индианы (Vera Bradley Foundation Center for Breast Cancer Research at Indiana University Melvin and Bren Simon Comprehensive Cancer Center) определили новую цель для лечения рака молочной.