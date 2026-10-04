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Аргументы и Факты

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Геологи выявили три крупных смещения земных полюсов в эпоху динозавров

Геологи выявили три крупных смещения земных полюсов в эпоху динозавров

Норвежские геологи под руководством доцента Университета Осло Мэттью Домайера разработали метод поиска резких смещений оси вращения Земли и обнаружили три таких эпизода в мезозойскую эру, сообщает RuNews24 со ссылкой на журнал Science.

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