"Он дважды спас мне жизнь и всегда опаздывал на свидания". Людмила Путина

МС Марина Свобода Татьяна, Вам не кажется, что все это личное дело каждого? И что это за возраст? Почему в этом возрасте Вы имеете право отказывать ей в личном счастье?

DB Djulia Bogdanova У него есть третья дочка, от какой-то кривоногих, и думаю что как честный мужчина, он всё рассказал , и развёлся