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"Он дважды спас мне жизнь и всегда опаздывал на свидания". Людмила Путина

"Он дважды спас мне жизнь и всегда опаздывал на свидания". Людмила Путина

Десять лет прошло с того момента, как президентская чета Путиных на премьере балета «Эсмеральда» в Кремле сообщила о прекращении своего брака по обоюдному согласию.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
Татьяна, Вам не кажется, что все это личное дело каждого? И что это за возраст? Почему в этом возрасте Вы имеете право отказывать ей в личном счастье?
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2 час.
DB
Djulia Bogdanova
У него есть третья дочка, от какой-то кривоногих, и думаю что как честный мужчина, он всё рассказал , и развёлся
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1 час.
фарид сабиров
Главное правильно делает свое дело , особенно в МИРОВОЙ политике . Вот бы еще разобрался с казнокрадами и коррупцией , точно был бы всеобщий праздник процветания. А с этими сволочами ни каши ни светлого будущего не будет
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3 мин.

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