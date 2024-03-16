Десять лет прошло с того момента, как президентская чета Путиных на премьере балета «Эсмеральда» в Кремле сообщила о прекращении своего брака по обоюдному согласию.
"Он дважды спас мне жизнь и всегда опаздывал на свидания". Людмила Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МС
Марина Свобода
Татьяна, Вам не кажется, что все это личное дело каждого? И что это за возраст? Почему в этом возрасте Вы имеете право отказывать ей в личном счастье?
Ответить
2 час.
DB
Djulia Bogdanova
У него есть третья дочка, от какой-то кривоногих, и думаю что как честный мужчина, он всё рассказал , и развёлся
Ответить
1 час.
фарид сабиров
Главное правильно делает свое дело , особенно в МИРОВОЙ политике . Вот бы еще разобрался с казнокрадами и коррупцией , точно был бы всеобщий праздник процветания. А с этими сволочами ни каши ни светлого будущего не будет
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии