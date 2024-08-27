Обратная сторона России: как наша финансовая система крадет у страны будущее

Традиционно полагается, что Центральный банк – это институт развития и стабильности. Средний темп экономического развития России за период с 1992 по 2023 год составил всего лишь 0,89 %, страну постоянно сотрясают скачки курса, которые разгоняют инфляцию.
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