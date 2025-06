В Тегеране накрыли сеть радикальных исламистов — МВД Ирана

Силы правопорядка арестовал «сеть, связанную с ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеране, заявил представитель Командования правоохранительных органов Ирана объявил 4 июня, отмечается в отчете американского аналитического центра The Institute for the Study of War (ISW).