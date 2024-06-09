Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, проиграл в конфликте. Об этом заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии