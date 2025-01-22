В орловском правительстве появятся «чистые» участники СВО

Внутриполитический блок АП поручил региональным властям усилить интеграцию во власть участников СВО. При этом у участников должны быть чистые биографии: не допускаются люди с судимостью, а также те, кто сбежал с фронта.
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