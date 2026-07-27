Белый дом увидел угрозу для нацбезопасности в публикации данных о ракетах

Администрация США считает, что обнародование в СМИ последних данных Пентагона о расходе ракет-перехватчиков систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD опасно для национальной безопасности страны, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
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