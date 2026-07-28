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Новый тренд на рынке смартфонов: анонсирован съёмный экран Viltrox для iPhone

Новый тренд на рынке смартфонов: анонсирован съёмный экран Viltrox для iPhone

Подробности пока не разглашаютсяКомпания Viltrox выпустила тизер нового продукта, анонсировав запуск «второго большого экрана для вашего телефона », при этом на рекламном изображении также указано 30 июля.

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